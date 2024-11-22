Клуб Криштиану Роналду хотел купить нападающего, но получил отказ

Марокканский форвард Юссеф Эн-Несири, правами на которого владеет стамбульский «Фенербахче», мог перебраться в чемпионат Саудовской Аравии. Интерес к африканцу проявлял «Аль-Наср».

Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Ягыз Сабунджоглу, клуб, за который играет португалец Криштиану Роналду, предлагал за нападающего 30 миллионов евро. Однако стамбульский гранд отклонил предложение по 27-летнему футболисту. В команде довольны его игрой и не хотят искать замену в середине сезона.

Срок действующего контракт Эн-Несири с «канарейками» рассчитан до середины 2029 года. Рыночная стоимость марокканца оценивается в 22 миллиона евро.