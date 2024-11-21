Криштиану Роналду с начала 2023 года выступает за «Аль-Наср» в Саудовской Аравии. Как сообщает Cadena SER, ссылаясь на Fotomac, звёздный португалец получил предложение из Европы. Так, Роналду якобы позвонил Жозе Моуринью, который сейчас тренирует в Турции «Фенербахче».

«Ты счастлив там? Ходят слухи, что ты можешь уйти. Если ты уйдёшь, хотел ли бы ты перейти в «Фенербахче»? – сказал Моуринью, если верить источнику.

Отмечается, что Жозе Моуринью хотел бы видеть Криштиану Роналду в составе «Фенербахче» уже в январе.

Как известно, в своё время пути Моуринью и Роналду пересекались в «Реале».