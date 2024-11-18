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«Галатасарай» не хочет, чтобы Заха возвращался в клуб слухи

18 Ноября 2024 • 18:20 Комментировать
Бодрумспор
...
Галатасарай
23.11 19:00

С августа 2024 года вингер Уилфрид Заха выступает на правах аренды за французский «Лион».

Как стало известно Haberturk, в «Галатасарае» никто не ждет возвращения 32-летнего футболиста. По данным источника, когда Заха не является игроком стартового состава, то он становится токсичным для коллектива.

В составе «Лиона» Заха принял участие в пяти матчах с учетом всех турниров и сделал одну результативную передачу.

Действующий трудовой договор Заха с «Галатасараем» рассчитан до конца июня 2026 года. Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет десять миллионов евро.

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