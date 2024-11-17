Руководители «Галатасарая» ведут работу по Осимхену

С начала сентября нападающий Виктор Осимхен выступает в Турции за «Галатасарай». «Львы» арендовали нигерийского футболиста у «Наполи», где Осимхен не пожелал оставаться.

Как сообщает в социальных сетях журналист немецкого Sky Флориан Плеттенберг, руководители «Галатасарая» делают всё, чтобы сохранить Осимхена на следующий сезон. При этом боссы стамбульского клуба понимают, что удержать топ-форварда будет сложно.

Самому Осимхену нравится «Галатасарай», Стамбул и фанаты клуба.

В девяти матчах за «Галатасарай» Виктор Осимхен забил восемь голов и отдал четыре голевых паса на партнёров. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего игрока в 75 миллионов евро.