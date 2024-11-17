Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Руководители «Галатасарая» ведут работу по Осимхену

17 Ноября 2024 • 19:24 Комментировать

С начала сентября нападающий Виктор Осимхен выступает в Турции за «Галатасарай». «Львы» арендовали нигерийского футболиста у «Наполи», где Осимхен не пожелал оставаться.

Как сообщает в социальных сетях журналист немецкого Sky Флориан Плеттенберг, руководители «Галатасарая» делают всё, чтобы сохранить Осимхена на следующий сезон. При этом боссы стамбульского клуба понимают, что удержать топ-форварда будет сложно.

Самому Осимхену нравится «Галатасарай», Стамбул и фанаты клуба.

В девяти матчах за «Галатасарай» Виктор Осимхен забил восемь голов и отдал четыре голевых паса на партнёров. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего игрока в 75 миллионов евро.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Наполи Виктор Осимхен ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Футболисты сборной Косова ушли с поля на 90-й минуте матча с Румынией Павлюченко объяснил, почему назвал Дзюбу «псом вонючим» Мостовой — о матче Россия – Бруней: «Нельзя это было делать, это безобразие» 11:0 им не помеха: три футболиста сборной России, которые умудрились слабо сыграть против Брунея Вратарь Брунея высказался об 11 голах от сборной России Саа назвал первую ошибку Аморима в «Манчестер Юнайтед» 5 игроков с российским паспортом, которых может приобрести «Спартак» Родри выбрал между «Реалом» и «Барселоной» Назван лучший футболист Африки в XXI веке: Дрогба – второй, Салах – третий, а Эссьен – восьмой Салах назвал футболистов, которыми восхищается
«Барселона» ни разу не пробила в створ и проиграла «Реал Сосьедаду» «Реал» запланировал четыре громких трансфера – названы все имена Драматичная концовка и обрыв суперсерии «Краснодара»: Мурад Мусаев получил ничью с «Рубином» на день рождения Два суперклуба готов заплатить 130 млн евро за Кейна Окружение Мбаппе подтвердило информацию о проблемах игрока с психикой Назван лучший вратарь XXI века: Нойер – второй, Куртуа – пятый, Кан – седьмой, а ван дер Сар – восьмой Криштиану Роналду получил новую награду Из-за них «Зенит» мог потерять очки: три худших игрока матча против «Ахмата» Президент «Реала» Перес сказал, что это не тот Мбаппе, которого он покупал «Барселона» потеряла Фати – клуб назвал сроки
Спортивные новости
ЦСКА уверенно обыграл на выезде «Ак Барс» Олимпийский чемпион Редькин отреагировал на финиш Халили и Серохвостова в масс-старте на Кубке МЛКБ Корешков: «Я ожидал, что Джонс победит Миочича» Корешков высказался о победе Оливейры над Чендлером на UFC 309 Туменов: «Не хотел, чтобы Миочич проигрывал Джонсу таким нокаутом» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 17 Ноября
19:24 · Турция
Руководители «Галатасарая» ведут работу по Осимхену
15:45 · Россия. Премьер-лига
Президент «Фенербахче»: «В мае приедем праздновать чемпионство «Зенита»
09:01 · Россия. Премьер-лига
Моуринью прокомментировал победу над «Зенитом» 2
16 Ноября
13:20 · Италия. Серия А
Осимхен может остаться в «Галатасарае»
15 Ноября
22:21 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» уступил команде Моуринью в Стамбуле 4
20:59 · Россия. Премьер-лига
«Фенербахче» и «Зенит» обменялись голами в стамбульском поединке
14 Ноября
22:52 · Россия. Премьер-лига
Игру «Фенербахче» и «Зенита» могут посетить свыше 20 тысяч зрителей, считает эксперт 1
13 Ноября
17:30 · Испания. Ла Лига
Фати может уйти из «Барселоны» - назван заинтересованный клуб слухи
16:37 · Россия. Премьер-лига
Дзюба: «Мне хватило Турции, честно»
12 Ноября
22:50 · Россия. Премьер-лига
Агент Николсона – о Турции: «Опять глупости из тех же источников»
20:13 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Спартака» был предложен турецким клубам слухи
12:38 · Турция
Игрок «Галатасарая»: «Если Моуринью что-то не нравится, его никто не держит»
08 Ноября
17:35 · Турция
Зайнутдинов рассказал о том, какие в жизни Иммобиле и Окслейд-Чемберлен
16:06 · Англия. Премьер-лига
Моуринью выбрал себе команду в АПЛ
13:03 · Турция
Икарди выбыл до конца сезона
09:59 · Турция
Моуринью отстранили и наказали деньгами
00:30 · Италия. Серия А
Осимхен решил, где будет играть во второй половине сезона
04 Ноября
20:21 · Турция
Моуринью: «Никто за границей не хочет смотреть чемпионат Турции» 1
12:52 · Испания. Ла Лига
Гюлер может перейти в команду Моуринью 1
00:53 · Турция
Моуринью недоволен «Фенербахче»: «Я бы не приехал сюда, если бы мне сказали всю правду» 1
02 Ноября
14:42 · Италия. Серия А
«Галатасарай» готов предложить «Наполи» 50 миллионов евро за Осимхена
01 Ноября
03:27 · Турция
​Волкан Демирель нашёл работу
31 Октября
17:17 · Турция
Моуринью «сломали» на тренировке: «Урок молодым тренерам»
09:15 · Турция
Моуринью ответил на вопрос о сборной Англии
28 Октября
22:18 · Турция
Победа в дерби помогла «Галатасараю» оторваться от «Фенербахче» на восемь очков
Все новости