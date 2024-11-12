Игрок «Галатасарая»: «Если Моуринью что-то не нравится, его никто не держит»

Голкипер стамбульского «Галатасарая» Фернандо Муслера отреагировал на критические высказывания наставника «Фенербахче» Жозе Моуринью по поводу судейства в Турции.
«Хочу впервые в карьере дать комментарий по этому поводу. За 14 лет я выиграл много титулов и всегда стараюсь продвигать турецкий футбол. Моуринью работает здесь несколько месяцев и уже критикует чемпионат. Если ему что-то не нравится, его никто здесь не держит», - передает слова вратаря beinsports.
Моуринью занял пост главного тренера «Фенербахче» летом текущего года. «Канарейки» идут на втором месте, отставая от лидирующего «Галатасарая» на пять очков.
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