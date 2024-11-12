Игрок «Галатасарая»: «Если Моуринью что-то не нравится, его никто не держит»

«Хочу впервые в карьере дать комментарий по этому поводу. За 14 лет я выиграл много титулов и всегда стараюсь продвигать турецкий футбол. Моуринью работает здесь несколько месяцев и уже критикует чемпионат. Если ему что-то не нравится, его никто здесь не держит», - передает слова вратаря beinsports.