Зайнутдинов рассказал о том, какие в жизни Иммобиле и Окслейд-Чемберлен

Полузащитник стамбульского «Бешикташа» Бактиёр Зайнутдинов рассказал о своих знаменитых одноклубниках – итальянском форварде Чиро Иммобиле и английском полузащитнике Алексе Окслейде-Чемберлене.

«Иммобиле очень простой и открытый. Профессионал с большой буквы. Но Окслейд-Чемберлен даже более открытый. Спрашивал его про «Ливерпуль», «Арсенал». Он охотно отвечал. Часто даёт советы молодым», - рассказывает Зайнутдинов для «Спорт-Экспресса».

Напомним, что Иммобиле перебрался в стан «чёрных орлов» прошедшим летом из «Лацио». Окслейд-Чемберлен в «Бешикташе» с лета 2023 года.