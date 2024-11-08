Икарди выбыл до конца сезона

Форвард стамбульского «Галатасарая» Мауро Икарди травмировал крестообразные связки в поединке Лиги Европы против лондонского «Тоттенхэма». Об этом отрапортовала пресс-служба турецкого клуба.

В ближайшее время 31-летний нападающий перенесет хирургическое вмешательство. Из-за травмы Мауро пропустит остаток сезона-2024/2025.

Аргентинец перешел в стамбульский клуб из французского «ПСЖ» летом 2023 года. В нынешнем сезоне Икарди поучаствовал в 14 поединках, записав себе в актив шесть забитых мячей и две результативные передачи.

Контракт Мауро с турками рассчитан до лета 2026 года.