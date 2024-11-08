Моуринью отстранили и наказали деньгами

Наставник стамбульского «Фенербахче» Жозе Моуринью получил наказание в чемпионате Турции. Об этом рапортует пресс-служба федерации футбола страны.

По итогам поединка 11-го тура Суперлиги против «Трабзонспора» звездный тренер был дисквалифицирован. «Особенного» отстранили на одну встречу за неуважительное отношение к болельщикам и сопернику, а также критику судейской бригады. Кроме того, Моуринью выписали денежный штраф в размере 25 тысяч евро.

Напомним, что португалец занял пост рулевого «Фенербахче» в июне 2024 года. Под его руководством стамбульская команда занимает третье место в турнирной таблице Суперлиги.