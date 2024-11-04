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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Моуринью: «Никто за границей не хочет смотреть чемпионат Турции»

04 Ноября 2024 • 20:21 Комментировать

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью дал комментарий по поводу чемпионата Турции. По словам португальца, Суперлига не пользуется популярностью за рубежом.

«Никто за границей не хочет смотреть чемпионат Турции. Тут слишком серо, слишком темно и плохо пахнет. Но это моя работа, и я отдам всего себя ради работы и ради своего клуба. Кто за рубежом смотрит чемпионат Турции? У них есть АПЛ, Лига 1, Бундеслига… Зачем им это смотреть? В Лондоне, наверное, только мой сын смотрит турецкий чемпионат», - слова Моуринью приводит Football Tweet.

«Фенербахче» располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Турции.

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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Жозе Моуринью
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