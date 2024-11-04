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Моуринью недоволен «Фенербахче»: «Я бы не приехал сюда, если бы мне сказали всю правду»

04 Ноября 2024 • 00:53 Комментировать
Трабзонспор
2:3
Фенербахче

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью выступил с открытой критикой в адрес турецкого футбола и клуба.

В воскресенье команда португальца вырвала волевую победу над «Трабзонспором» (3:2) благодаря голу Софьяна Амрабата на 12-й компенсированной минуте. По словам «особенного», судейство было явно на стороне соперников.

«Мы играем против системы – это самое трудное. Меня предупреждали об этом, когда я начинал работу, но я не поверил. Теперь вижу, что дела обстоят ещё хуже, чем мне говорили.

Сегодня нам противостояла не только сильная команда, но и ВАР, вся система. Вот почему мы так праздновали победу.

Я виню людей из «Фенербахче», которые привели меня сюда. Мне сказали только половину правды. Я бы не приехал, зная всю правду», – приводит журналист Бен Джейкобс комментарии Моуринью.

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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Жозе Моуринью

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