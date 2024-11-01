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​Волкан Демирель нашёл работу

01 Ноября 2024 • 03:27 Комментировать

Бывший турецкий голкипер Волкан Демирель, памятный по долгим выступлениям за «Фенербахче», нашёл себе работу в качестве тренера - он стал наставником турецкого клуба «Бодрумспор».

Ранее 43-летний специалист работал в этом качестве с «Фатих Карагюмрюк» и «Хатайспором», с которым расстался в мае текущего года. Со своим новым клубом Волкан подписал контракт сроком до лета 2027 года.

Он заменил на посту Исмета Ташдемира, который тренировал клуб на протяжении почти четырёх лет. У Исмета была неплохая статистика, но ему не простили слабый старт нынешнего сезона - лишь три победы и шесть поражений в первых десяти турах турецкого чемпионата.


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