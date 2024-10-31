Моуринью «сломали» на тренировке: «Урок молодым тренерам»

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью показал в социальных сетях видео, снятое на тренировке. На нём во время выполнения упражнения португальский специалист сталкивается с игроком и падает. После этого Моуринью просит медицинскую помощь и его уводят с поля под руки.

«Урок молодым тренерам: Никогда не одевайтесь в тот же цвет, что и игроки. Они могут отдать вам пас… или ударить сзади», - написал Моуринью в социальной сети со смайлами смеха.

Наверняка Моуринью преувеличил последствия падения, чтобы развеселить игроков. Но видео все равно забавное. Кстати, Жозе был одет примерно в тех же цветах, что и одна из команд во время выполнения упражнения с мячом.