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Моуринью «сломали» на тренировке: «Урок молодым тренерам»

31 Октября 2024 • 17:17 Комментировать

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью показал в социальных сетях видео, снятое на тренировке. На нём во время выполнения упражнения португальский специалист сталкивается с игроком и падает. После этого Моуринью просит медицинскую помощь и его уводят с поля под руки.

«Урок молодым тренерам: Никогда не одевайтесь в тот же цвет, что и игроки. Они могут отдать вам пас… или ударить сзади», - написал Моуринью в социальной сети со смайлами смеха.

Наверняка Моуринью преувеличил последствия падения, чтобы развеселить игроков. Но видео все равно забавное. Кстати, Жозе был одет примерно в тех же цветах, что и одна из команд во время выполнения упражнения с мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Жозе Моуринью
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