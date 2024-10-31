Моуринью ответил на вопрос о сборной Англии

«Переговоров по сборной Англии не было. Интересна ли мне эта работа? Сейчас – нет. У меня очень много энергии, мне мало одного матча в месяц. Хочу проводить больше игр. Но не исключаю, что в будущем захочу получить опыт работы на чемпионатах мира и Европы. Однажды это может произойти, но не сейчас», - передает слова португальца Sky Sports.