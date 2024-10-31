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Моуринью ответил на вопрос о сборной Англии

31 Октября 2024 • 09:15 Комментировать

Наставник стамбульского «Фенербахче» Жозе Моуринью дал комментарий относительно возможной работы в сборной Англии.

«Переговоров по сборной Англии не было. Интересна ли мне эта работа? Сейчас – нет. У меня очень много энергии, мне мало одного матча в месяц. Хочу проводить больше игр. Но не исключаю, что в будущем захочу получить опыт работы на чемпионатах мира и Европы. Однажды это может произойти, но не сейчас», - передает слова португальца Sky Sports.

Напомним, что Моуринью занимает пост наставника «Фенербахче» с лета 2024 года. В его карьере также были такие клубы, как «Порту», «МЮ», «Челси», «Реал», «Интер».

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Евро-Футбол.Ру,
Жозе Моуринью Сборная Англии
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