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Победа в дерби помогла «Галатасараю» оторваться от «Фенербахче» на восемь очков

28 Октября 2024 • 22:18 Комментировать
Галатасарай
2:1
Бешикташ
окончен

В Стамбуле вечером понедельника состоялось знаменитое стамбульское дерби среди клубов с европейской части города. Очный поединок сыграли «Галатасарай» и «Бешикташ».

Победить в игре благодаря минимальному перевесу удалось «львам». Действующие чемпионы открыли счёт в первом тайме на 13-й минуте благодаря голу Давинсона Санчеса. С тех пор до второй половины второго тайма голов команды не забивали, пока на 67-й минуте это не сделал форвард «Галаты» Виктор Осимхен – 2:0.

Сократить разрыв «орлам» удалось в компенсированное время, сделал это Эрнест Мучи. Но для того, чтобы свести игру к ничьей, у гостей не хватило времени, сил и удачи.

В итоге «Галатасарай» с 28 очками на шесть баллов отрывается от второго места. И на восемь баллов от идущих на третьем и четвёртом местах «Фенербахче» и «Бешикташа».

Протокол игры  
Галатасарай2:1Бешикташ
(1:0) Санчес Давинсон13'  
(2:0) Осимхен Виктор67'  
  90'Мучи Эрнест (2:1)
Муслера ФернандоАйхан Кан  36' 51' (Йелерт Элиас ( 51') Санчес Давинсон  62'Бардакджи АбдулкеримЙылмаз Барыш  45' 90' (Бачуайи Миши ( 90') Шаллаи РоландТоррейра Лукас  80' 82' (Демирбай Керем ( 82') Габриэл БарбозаАкгюн ЮнусИкарди Мауро 90' (Балтаджи Метаган ( 90') Осимхен Виктор 82' (Мертенс Дрис ( 82')
Запасные: Кутлу БерканНельссон ВикторЗиеш ХакимАкман ЭфеГювенч Гюнай
Дестаноглу Эрсин  67'Свенссон Юнас 85' (Сануч Тайиб ( 85') Удуохаи ФеликсТопчу Эмир Хан  82' 85' (Булут Онур ( 85') Масуаку АртурН'Дур ШерФернандеш ЖедсонМариу Жоау 68' (Мучи Эрнест ( 68') Силва РафаКиличсой СемихИммобиле Чиро  89'
Запасные: Хекимоглу ЭрханУчан СалихЭмрекан ТерзиКелес ДжанЗайнутдинов БактиёрАли Мохамед АльмоатасембеллахБайтекин Гёктуг
28 октября. Стадион "Рэмс Глобал Стадион".
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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Бешикташ

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