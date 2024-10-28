Победа в дерби помогла «Галатасараю» оторваться от «Фенербахче» на восемь очков

В Стамбуле вечером понедельника состоялось знаменитое стамбульское дерби среди клубов с европейской части города. Очный поединок сыграли «Галатасарай» и «Бешикташ».

Победить в игре благодаря минимальному перевесу удалось «львам». Действующие чемпионы открыли счёт в первом тайме на 13-й минуте благодаря голу Давинсона Санчеса. С тех пор до второй половины второго тайма голов команды не забивали, пока на 67-й минуте это не сделал форвард «Галаты» Виктор Осимхен – 2:0.

Сократить разрыв «орлам» удалось в компенсированное время, сделал это Эрнест Мучи. Но для того, чтобы свести игру к ничьей, у гостей не хватило времени, сил и удачи.

В итоге «Галатасарай» с 28 очками на шесть баллов отрывается от второго места. И на восемь баллов от идущих на третьем и четвёртом местах «Фенербахче» и «Бешикташа».