Моуринью отказался от жилья в Стамбуле

Летом текущего года известный тренер Жозе Моуринью стал главным тренером «Фенербахче». Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Sun Sport, «канарейки» предложили португальскому специалисту аренду лучшего дома в Стамбуле. Моуринью отказался и предпочёл дальше жить в роскошном отеле Four Seasons. За номер в этом отеле Жозе платит примерно 1000 фунтов в сутки.

На текущий момент «Фенербахче» располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице чемпионата Турции. От лидирующего «Галатасарая» команда Жозе Моуринью отстаёт на восемь зачётных баллов, проведя на одну игру меньше.