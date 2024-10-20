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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

«Галатасарай» побил рекорд «Фенербахче»

20 Октября 2024 • 15:44 Комментировать
Антальяспор
0:3
Галатасарай

В субботу в чемпионате Турции проходил матч между «Антальяспором» и «Галатасараем». «Львы» смогли добиться гостевой победы со счётом 3:0. Как следствие, стамбульская команда продлила серию гостевых побед в Суперлиге до 13 матчей. Как сообщает Opta, это новый рекорд – предыдущий принадлежал «Фенербахче».

В девяти прошедших турах чемпионата Турции «Галатасарай» добился восьми побед при одной ничьей. Команда достаточно уверенно лидирует в турнирной таблице Суперлиги.

Ближайший матч «Галатасарай» проведёт в уже среду, 23 октября, - против «Эльфсборга» в Лиге Европы на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
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