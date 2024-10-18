​Хван ый Джо может получить четыре года тюрьмы

Зимой прошлого года мы уже рассказывали о проблемах корейского нападающего Хван Ый Джо, который решил снять пикантное видео со своей подругой, но нарвался на нарушение закона. И вскоре корейский футболист может поплатиться за это своей свободой.

Судебное заседание по его вопросу назначено на 18 декабря текущего года, прокуроры требуют заключение сроком на четыре года для нападающего турецкого клуба «Аланьяспор».

В прошлом футболист также выступал за такие клубы, как «Бордо», «Ноттингем Форест», «Олимпиакос» и «Норвич Сити». Также провёл 62 матча в составе южнокорейской сборной, забив за неё 19 голов.