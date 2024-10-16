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​Для избившего арбитра президента турецкого клуба требуют 13 лет тюрьмы

16 Октября 2024 • 03:26 Комментировать

В декабре прошлого года президент турецкого «Анкарагюджю» избил арбитра после неудачного для его клуба матча. И эта выходка может надолго посадить его на тюремные нары. История получила столь широкий резонанс, что замять его не представляется возможным.

Клуб был оштрафован на 65 тысяч евро, но это, как говорится, «только цветочки». Теперь для него требуют серьёзное тюремное заключение, целых тринадцать лет - не только за избиение, но и за прилюдные угрозы в адрес арбитра международной квалификации.

Ранее Фарук Коджу даже входил в турецкий парламент по спискам партии главы страны Реджепа Эрдогана, тогда, вплоть до 2011, ещё премьера страны. Но сам Эрдоган жёстко осудил поступок Коджи, а партия исключила его из своих рядов.  


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Евро-Футбол.Ру,
Анкарагюджю Фарук Коджа
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