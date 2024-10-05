​Демиралу поставили статую в турецком городе

В ходе летнего чемпионата Европы турецкий защитник Мерих Демирал исполнил скандальный жест турецких националистов после забитого гола, за что был впоследствии наказан дисквалификацией.

Однако в самой Турции его жест оценили достаточно высоко - в частности, теперь в городе Болю даже воздвигли статую в часть Демирала, исполняющего салют турецких националистов. Танжу Ёзкан, мэр сего турецкого города, лично настоял и продвигал проект.

А во время презентации Ёзкан, повторив несколько лозунгов турецких националистов (кстати, партия турецкого лидера Эрдогана тоже относится именно к этому движению), подчеркнул, что и сам Демирал дал своё согласие на установку станции.