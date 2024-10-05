Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

​Демиралу поставили статую в турецком городе

05 Октября 2024 • 16:20 Комментировать

В ходе летнего чемпионата Европы турецкий защитник Мерих Демирал исполнил скандальный жест турецких националистов после забитого гола, за что был впоследствии наказан дисквалификацией.

Однако в самой Турции его жест оценили достаточно высоко - в частности, теперь в городе Болю даже воздвигли статую в часть Демирала, исполняющего салют турецких националистов. Танжу Ёзкан, мэр сего турецкого города, лично настоял и продвигал проект.

А во время презентации Ёзкан, повторив несколько лозунгов турецких националистов (кстати, партия турецкого лидера Эрдогана тоже относится именно к этому движению), подчеркнул, что и сам Демирал дал своё согласие на установку станции.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Мерих Демирал
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Месси упрочил лидерство в рейтинге самых титулованных футболистов истории, Роналду – на 8-м месте Мбаппе очень быстро восстановился, но не спас «Реал» от поражения во Франции Лунин ответил, чего не хватило «Реалу» в матче против «Лилля» Сборная России в ноябре проведёт два матча – назван соперник Симеоне прокомментировал разгромное поражение «Атлетико» Стало известно, сколько зрителей ожидается на матче «Спартак» - «Ростов» Холанн может уйти в другой суперклуб – это не «Реал» и даже не «Барселона» Дерби «Динамо» и «Спартака» увидели вживую свыше 22 тысяч человек Тренер «Коламбус Крю»: «Месси – командный игрок, он умеет всё» Левандовски превзошёл Роналду и сравнялся с Месси по средней результативности в Лиге чемпионов
«Атлетико» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 В компенсированное время «Реал» упустил победу над «Атлетико» в дерби, прерванном на 20 минут из-за беспорядков Мбаппе очень быстро восстановился, но не спас «Реал» от поражения во Франции «Барселона» впервые оступилась, получив 4 гола от «Осасуны» «Байер» по делу переиграл «Милан» Винисиус наехал на Коке: «Ты слабый» «Лилль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Тоттенхэм» разгромил «Манчестер Юнайтед», отыгравший в меньшинстве больше тайма «Зенит» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Алекс Фергюсон выбрал нового тренера для «Манчестер Юнайтед»
Спортивные новости
«Ак Барс» прервал серию из семи побед подряд и уступил «Амуру» в КХЛ Канарейкин отреагировал на крупное поражение ЦСКА от «Металлурга» в КХЛ Тренер рассказал, что нужно Медведеву, чтобы бороться с лучшими теннисистами мира Московское «Динамо» уступило «Трактору» в матче КХЛ «Спартак» справился с «Барысом» в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Касымпаша Касымпаша
Бодрумспор Бодрумспор
0
0
1.93 3.45 3.70
Видео
Окончен
Гёзтепе Гёзтепе
Сивасспор Сивасспор
3
2
1.80 3.55 4.10
Видео
05.10.24 в 19:00
Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир
Кайсериспор Кайсериспор
1.59 3.95 5.00
Видео
05.10.24 в 19:00
Хатайспор Хатайспор
Трабзонспор Трабзонспор
3.35 3.25 2.13
Видео
06.10.24 в 13:30
Коньяспор Коньяспор
Эюпспор Эюпспор
2.07 3.30 3.40
Видео
06.10.24 в 16:00
Адана Демирспор Адана Демирспор
Самсунспор Самсунспор
3.45 3.45 2.00
Видео
06.10.24 в 19:00
Газиантеп Газиантеп
Бешикташ Бешикташ
4.40 3.75 1.70
Видео
06.10.24 в 19:00
Галатасарай Галатасарай
Аланьяспор Аланьяспор
1.30 5.40 7.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Октября
16:20 · Турция
​Демиралу поставили статую в турецком городе
04 Октября
16:20 · Турция
Осимхен подешевел на четверть, но остался самым дорогим игроком в Турции
03 Октября
18:14 · Россия. Премьер-лига
Уткин рассказал о срыве его перехода в турецкий клуб
02 Октября
21:17 · Турция
«Галатасарай» потерял Осимхена на несколько недель официально
01 Октября
15:13 · Турция
Осимхен: «Я стою больше 100 миллионов евро»
30 Сентября
14:13 · Турция
Моуринью получил жёлтую карточку за необычное действие
27 Сентября
15:22 · Турция
Моуринью: «Эффект Моуринью – это трофеи»
25 Сентября
16:35 · Турция
«Это неуважение»: Моуринью объяснил, почему пропустил пресс-конференцию
24 Сентября
14:04 · Италия. Серия А
Осимхен может перебраться в «Ювентус» 1
22 Сентября
17:59 · Турция
«Галатасарай» поиздевался над побеждённым Моуринью 2 фото
21 Сентября
05:36 · Италия. Серия А
Спортивный директор «Наполи»: «Аренда Осимхена в «Галатасарай» была идеальным решением»
05:13 · Франция. Лига 1
Заха испытывает трудности с адаптацией в «Лионе» слухи
19 Сентября
20:04 · Португалия. Примейра-лига
Актюркоглу вновь отличился за «Бенфику», это пятый гол турка за декаду
16 Сентября
09:20 · Россия. Премьер-лига
«Спартаку» предлагали подписать Шаллаи
14 Сентября
16:34 · Англия. Премьер-лига
«Челси» объявил об уходе форварда 1 официально
04:19 · Турция
Назван европейский клуб, который хотел подписать Мане
13 Сентября
19:58 · Россия. Премьер-лига
«Трабзонспор» сорвал трансфер игрока в ЦСКА слухи
16:17 · Германия. Бундеслига
Шульц нашёл себе клуб в Турции официально
09:28 · Италия. Серия А
Залевски ещё не решил, стоит ли ему переходить в «Галатасарай»
12 Сентября
23:47 · Италия. Серия А
В «ПСЖ» объяснили, почему отказались от Осимхена
22:12 · Англия. Премьер-лига
Форвард «Челси» продолжит карьеру в Турции
00:16 · Испания. Ла Лига
Моуринью поделился мнением о Гюлере
11 Сентября
17:39 · Италия. Серия А
Моуринью назвал главную проблему в работе с Осимхеном: «Он постоянно «ныряет»
16:47 · Россия. Премьер-лига
Экс-форвард «Динамо» Нжи продолжит карьеру в Румынии официально
12:04 · Англия. Премьер-лига
Чуквуэмека может перейти в «Галатасарай»
Все новости