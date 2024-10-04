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Осимхен подешевел на четверть, но остался самым дорогим игроком в Турции

04 Октября 2024 • 16:20 Комментировать

Форвард «Галатасарая» Виктор Осимхен сбавил в своей стоимости аж на четверть. Теперь портал Transfermarkt оценивает его в 75 млн евро вместо прежних 100 млн.

Правда, в турецком чемпионате Осимхен по-прежнему самый дорогой. Он опережает ближайшего преследователя в рейтинге, марокканца Софьяна Амрабата на почти что 50 млн евро.

Кстати, на неделе сообщалось, что Осимхен травмировался, поэтому форвард не поможет «Галатасараю» ещё несколько недель. На данный момент в активе у него четыре сыгранных матча во всех турнирах, два забитых гола и четыре ассиста. «Львы» арендовали его у «Наполи», куда на его позицию пришёл Ромелу Лукаку.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Виктор Осимхен Софьян Амрабат ещё теги
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