Осимхен подешевел на четверть, но остался самым дорогим игроком в Турции

Форвард «Галатасарая» Виктор Осимхен сбавил в своей стоимости аж на четверть. Теперь портал Transfermarkt оценивает его в 75 млн евро вместо прежних 100 млн.

Правда, в турецком чемпионате Осимхен по-прежнему самый дорогой. Он опережает ближайшего преследователя в рейтинге, марокканца Софьяна Амрабата на почти что 50 млн евро.

Кстати, на неделе сообщалось, что Осимхен травмировался, поэтому форвард не поможет «Галатасараю» ещё несколько недель. На данный момент в активе у него четыре сыгранных матча во всех турнирах, два забитых гола и четыре ассиста. «Львы» арендовали его у «Наполи», куда на его позицию пришёл Ромелу Лукаку.