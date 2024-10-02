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«Галатасарай» потерял Осимхена на несколько недель официально

02 Октября 2024 • 21:17 Комментировать

Стамбульский «Галатасарай» потерял на несколько недель нападающего Виктора Осимхена. Об этом пишет официальный сайт «львов». Нападающему диагностировали сильное растяжение задней поверхности бедра, а также отёк.

Напомним, что 25-летний нападающий, арендованный «Галатасараем» у «Наполи», оформил в этом сезоне уже шесть результативных действий. В четырёх матчах во всех официальных турнирах он забил два гола в ворота соперников и оформил четыре голевые передачи.

По прогнозам врачей, вернётся на поле форвард только лишь в ноябре. «Галатасарай», действующий чемпион Турции возглавляет турнирную таблицу национального первенства.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Виктор Осимхен
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