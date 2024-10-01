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Осимхен: «Я стою больше 100 миллионов евро»

01 Октября 2024 • 15:13 Комментировать

Нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен высказался о своём ценнике.

«Я стою больше 100 миллионов евро. В мире мало таких футболистов, как я, которые действуют в таком стиле и добиваются успеха. Это связано с моими характеристиками и с тем, что я делаю. Люди думают по-другому? Некоторые говорят, что я стою 15 миллионов евро. Другие говорят, что 100, 120 или 150. У всех разные мнения», - слова Осимхена приводит Corriere dello Sport.

За «Галатасарай» после перехода из «Наполи» на правил аренды Виктор Осимхен провёл четыре матча. В них нигериец забил два гола и отдал четыре голевых паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Виктор Осимхен
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