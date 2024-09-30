Моуринью получил жёлтую карточку за необычное действие

В воскресенье в чемпионате Турции проходил матч между «Антальяспором» и «Фенербахче». Команда Жозе Моуринью набрала три очка, выиграв на выезде со счётом 2:0. По ходу второго тайма рулевой «канареек» Жозе Моуринью получил от судьи жёлтую карточку. Португальский тренер взял ноутбук и поставил его перед камерой, чтобы показать телезрителям решение судьи, которое он считал неправильным. Судя по всему, именно за это действие Особенный был предупреждён карточкой.

Напомним, что Жозе Моуринью стал главным тренером «Фенербахче» минувшим летом. «Канарейки» сейчас занимают второе место в турнирной таблице Суперлиги.