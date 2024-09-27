Моуринью: «Эффект Моуринью – это трофеи»

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью высоко оценил свой профессиональный уровень. Португалец отметил, что ему удавалось выигрывать трофеи почти во всех клубах, с которыми он работал.

«Что называется эффектом Моуринью? Трофеи. Кубки. Мы не можем выиграть трофеи в сентябре. В этом месяце нет трофеев, которые можно выиграть. В каждом клубе, где я был, я выигрывал трофеи. За исключением «Тоттенхэма», откуда меня уволили за два дня до кубкового финала. Но в остальных клубах мой эффект выражался в трофеях», - сказал Моуринью журналистам.

Напомним, что Жозе Моуринью возглавил «Фенербахче» минувшим летом.

«Это неуважение»: Моуринью объяснил, почему пропустил пресс-конференцию