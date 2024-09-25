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«Это неуважение»: Моуринью объяснил, почему пропустил пресс-конференцию

25 Сентября 2024 • 16:35 Комментировать

После домашнего поражения от «Галатасарая» (1:3) главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью пропустил пресс-конференцию. Португальский тренер дал комментарий на этот счёт.

«За свою 24-летнюю карьеру я никогда не избегал пресс-конференций. Я никогда не боялся журналистов и их вопросов. Тренер гостевой команды всегда выступает первым, это нормально. Но есть пределы! Я ждал 70 минут и даже после этого не смог пойти, потому пресс-конференция [тренера «Галатасарая»] продолжалась. Я не могу ждать 70, 75 или 80 минут ради пресс-конференции.

Это не имело никакого отношения к результату. Я пойду на флэш-интервью сразу после свистка, потому что такова логика этого формата. Потом ты ждёшь пресс-конференцию 15 минут или полчаса – это нормально. Но 70 минут! Извините, это неуважение», - сказал Моуринью журналистам перед матчем Лиги Европы.

«Галатасарай» поиздевался над побеждённым Моуринью

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Галатасарай Фенербахче Жозе Моуринью ещё теги
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