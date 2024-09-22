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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

«Галатасарай» поиздевался над побеждённым Моуринью фото

22 Сентября 2024 • 17:59 Комментировать (1)
Фенербахче
1:3
Галатасарай

В субботу вечером в чемпионате Турции проходило большое дерби – «Фенербахче» против «Галатасарая». «Львы» смогли добиться гостевой победы со счётом 3:1.

После игры «Галатасарай» поиздевался над побеждённым тренером «Фенербахче» Жозе Моуринью. Пресс-служба «львов» опубликовала изображение плачущего Моуринью на обложке книги.

При этом «Галатасарай» заменил прозвище Моуринью с The Special One (Особенный) на The Crying One (Плачущий).

Стоит сказать, что «Галатасарай» уверенно лидирует в чемпионате Турции, выиграв все шесть прошедших матчей. «Фенербахче» пока идёт вторым с 13 баллами.

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Галатасарай Фенербахче Жозе Моуринью ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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andi
22 Сентября 2024 в 18:55
''Особеный в не понятке.
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