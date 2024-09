В субботу вечером в чемпионате Турции проходило большое дерби – «Фенербахче» против «Галатасарая». «Львы» смогли добиться гостевой победы со счётом 3:1.

После игры «Галатасарай» поиздевался над побеждённым тренером «Фенербахче» Жозе Моуринью. Пресс-служба «львов» опубликовала изображение плачущего Моуринью на обложке книги.

При этом «Галатасарай» заменил прозвище Моуринью с The Special One (Особенный) на The Crying One (Плачущий).

Стоит сказать, что «Галатасарай» уверенно лидирует в чемпионате Турции, выиграв все шесть прошедших матчей. «Фенербахче» пока идёт вторым с 13 баллами.