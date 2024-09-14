Назван европейский клуб, который хотел подписать Мане

Нападающий «Аль-Насра» Садио Мане был интересен «Бешикташу».

Клуб из Стамбула хотел провернуть подписание в сентябре, перед закрытием трансферного окна в Турции. Судя по всему, «Аль-Насру» всё же удастся сохранить 32-летнюю экс-звезду «Ливерпуля» в своих рядах как минимум до зимы.

Садио Мане переехал в Саудовскую Аравию летом прошлого года. Ранее он выступал за «Баварию», в цветах которой провёл всего год, а до этого на протяжении шести лет играл в «Ливерпуле».

Действующий контракт Мане с «Аль-Насром» рассчитан до середины 2026 года. Стоимость форварда оценивается порталом Transfermarkt в 15 млн евро.