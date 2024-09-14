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Назван европейский клуб, который хотел подписать Мане

14 Сентября 2024 • 04:19 Комментировать
Трабзонспор
...
Бешикташ
1 3.45 X 3.55 2 2.10
15.09 20:00

Нападающий «Аль-Насра» Садио Мане был интересен «Бешикташу».

Клуб из Стамбула хотел провернуть подписание в сентябре, перед закрытием трансферного окна в Турции. Судя по всему, «Аль-Насру» всё же удастся сохранить 32-летнюю экс-звезду «Ливерпуля» в своих рядах как минимум до зимы.

Садио Мане переехал в Саудовскую Аравию летом прошлого года. Ранее он выступал за «Баварию», в цветах которой провёл всего год, а до этого на протяжении шести лет играл в «Ливерпуле».

Действующий контракт Мане с «Аль-Насром» рассчитан до середины 2026 года. Стоимость форварда оценивается порталом Transfermarkt в 15 млн евро.

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Бешикташ Садио Мане Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги

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