Моуринью назвал топ-сборную, которой отказал дважды

Известный тренер Жозе Моуринью объяснил, почему в своё время несколько раз отказывался принять сборную Англии.

«Я дважды получал предложение возглавить сборную Англии, но отказывался. Один-два матча в месяц, ожидания турниров… Возможно, я поработаю со сборной, когда буду уставшим, но сейчас у меня ещё много энергии», - сказал Моуринью HT Spor.

Напомним, что минувшим летом Жозе Моуринью стал главным тренером «Фенербахче». На текущий момент команда располагается на первой позиции в турнирной таблице чемпионата Турции. В четырёх прошедших турах Суперлиги «канарейки» набрали 10 очков.