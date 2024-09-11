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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Моуринью назвал топ-сборную, которой отказал дважды

11 Сентября 2024 • 11:34 Комментировать

Известный тренер Жозе Моуринью объяснил, почему в своё время несколько раз отказывался принять сборную Англии.

«Я дважды получал предложение возглавить сборную Англии, но отказывался. Один-два матча в месяц, ожидания турниров… Возможно, я поработаю со сборной, когда буду уставшим, но сейчас у меня ещё много энергии», - сказал Моуринью HT Spor.

Напомним, что минувшим летом Жозе Моуринью стал главным тренером «Фенербахче». На текущий момент команда располагается на первой позиции в турнирной таблице чемпионата Турции. В четырёх прошедших турах Суперлиги «канарейки» набрали 10 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Жозе Моуринью Сборная Англии ещё теги
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