Моуринью рассказал, при каком условии возглавит сборную

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью ответил на вопрос о работе в национальной сборной.

61-летний специалист возглавил турецкий коллектив перед началом текущего сезона. После увольнения из «Ромы» португальца связывали с возможным назначением в одну из сборных, однако тот вновь отдал предпочтение клубному футболу.

«Моя цель – добиться успеха в «Фенербахче». Клуб хочет, чтобы я остался здесь надолго. В прошлом у меня были предложения от национальных сборных, но я отказывался. Это не та работа, которая меня радовала бы: одна-две игры в месяц, поездки на матчи игроков, ожидание турниров. Сейчас у меня много энергии. Может быть, однажды, когда я буду старым и уставшим, я возглавлю сборную, но этот момент не настал», – приводит журналист Альфредо Педулла высказывания Моуринью.