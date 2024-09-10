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​Шенол Гюнеш снова возглавил «Трабзонспор»

10 Сентября 2024 • 20:18 Комментировать

Турецкий «Трабзонспор» сменил тренера, теперь клуб возглавляет Шенол Гюнеш - специалист, который прежде уже четырежды руководил клубом. Его нынешнее соглашение подписано на два года - до лета 2026 года.

Сейчас специалисту 72 года, в прошлом он не только тренировал, но и выступал за клуб, став его настоящей легендой. Вместе с «Трабзонспором» он шесть раз выигрывал чемпионат. В качестве тренера же его лучшим достижением были серебряные медали - но целых четыре раза.

В нынешнем сезоне клуб сыграл пока что только два матча, оба раза по нулям. И руководство клуба сочло это недостойным началом чемпионата, уволив предыдущего наставника.


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Евро-Футбол.Ру,
Трабзонспор Шенол Гюнеш
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