Известный камерунский форвард Венсан Абубакар стал игроком турецкого «Хатайспора». В новый клуб турецкой Суперлиги он перебрался после ухода из стамбульского «Бешикташа». Контракт с 32-летним нападающим рассчитан до конца стартовавшего футбольного сезона.

В молодые годы новичок «Хатайспора» выступал во французских «Валансьене» и «Лорьяне». Славу приобрёл как игрок на острие атаки «Порту». Также в его карьере был саудовский клуб «Аль-Наср».

«Хатайспор» на данный момент – один из аутсайдеров чемпионата Турции. Клуб размещается лишь на 18-м месте турнирной таблицы, обладая одним набранным баллом.