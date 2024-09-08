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Осимхен сделал заявление после трансфера в «Галатасарай»

08 Сентября 2024 • 07:31 Комментировать

Центрфорвард Виктор Осимхен, перешедший на правах аренды из «Наполи» в «Галатасарай», прокомментировал свой трансфер в турецкий топ-клуб.

«Я рад стать частью этой команды. Хочу отдать все свои силы ради успеха «Галатасарая». Я намерен извлечь максимальную пользу из этого перехода. Хочу, чтобы у турецких фанатов остались яркие воспоминания о моей игре», - передает слова нигерийского бомбардира журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Арендное соглашение Осимхена со стамбульским клубом рассчитано до завершения нынешнего сезона. Перед трансфером нигериец был исключен из заявки «Наполи» на сезон.

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Галатасарай Наполи Виктор Осимхен ещё теги
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