Моуринью назвал единственного тренера, который может сравниться с ним

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью высказался о своих футбольных достижениях.

«У меня есть несколько титулов АПЛ и Лиги чемпионов. Единственный человек, который может со мной поспорить — Хосеп Гвардиола. У него есть все, что есть у меня», — приводит слова Моуринью City HQ.

Моуринью возглавляет турецкий «Фенербахче» с лета текущего года. На данный момент его клуб находится на первой позиции в турнирной таблице Суперлиги, набрав десять очков.

15 сентября «Фенербахче» встретится на выезде с клубом «Касымпаша». Начало поединка пятого тура чемпионата Турции запланировано на 17:00 по мск.