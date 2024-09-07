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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Моуринью назвал единственного тренера, который может сравниться с ним

07 Сентября 2024 • 17:41 Комментировать
Касымпаша
...
Фенербахче
15.09 17:00

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью высказался о своих футбольных достижениях.

«У меня есть несколько титулов АПЛ и Лиги чемпионов. Единственный человек, который может со мной поспорить — Хосеп Гвардиола. У него есть все, что есть у меня», — приводит слова Моуринью City HQ.

Моуринью возглавляет турецкий «Фенербахче» с лета текущего года. На данный момент его клуб находится на первой позиции в турнирной таблице Суперлиги, набрав десять очков.

15 сентября «Фенербахче» встретится на выезде с клубом «Касымпаша». Начало поединка пятого тура чемпионата Турции запланировано на 17:00 по мск.

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