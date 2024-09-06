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В Турции отказались от Джикии – названа причина

06 Сентября 2024 • 12:23 Комментировать

Защитник Георгий Джикия никак не может найти себе команду. 30-летний футболист пребывает в статусе свободного агента после истечения срока контракта со «Спартаком» по завершению сезона 2023/2024.

«Турецкие клубы отказались от идеи подписания Георгия из-за его завышенных требований по зарплате», - комментарий знакомого с ситуацией источника приводит Sport24.

Отмечается, что Джикия хочет зарабатывать примерно 800 тысяч евро в год и бонусы.

Кандидатуру Георгия Джикии предлагали и клубам из ОАЭ, однако они пока не вступали в переговорный процесс. Также опытный защитник остаётся на радаре махачкалинского «Динамо».

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