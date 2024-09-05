Футболист «Галатасарая» Хаким Зиеш готовится к смене клубной прописки.

31-летний полузащитник решил покинуть «Галатасарай», о чём стало известно чуть раньше. Как информирует инсайдер Экрем Конур, марокканец уже достиг договорённости с катарским «Аль-Араби». Переход состоится в ближайшее время, если не случится ничего незапланированного.

В «Аль-Араби» Хаким Зиеш станет одноклубником Марко Верратти и Абду Диалло, известных по выступлениям во французском «ПСЖ».

В текущем сезоне экс-футболист лондонского «Челси» и амстердамского «Аякса» провёл четыре матча за «Галатасарай», не отметившись результативными действиями.