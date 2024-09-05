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​Сержиу Оливейра покинул «Галатасарай» ради «Олимпиакоса»

05 Сентября 2024 • 05:07 Комментировать

Успехи «Олимпиакоса» делают этот клуб более привлекательным в глазах некоторых футболистов - в частности, 32-летнего португальца Сержиу Оливейры, который провёл в «Галатасарае» последние два года, перебравшись туда из «Порту».

Объявление о трансфере Оливейры уже опубликовано на официальном сайте греческого клуба. Известны и некоторые подробности - соглашение подписано сроком на два года, причём с возможностью продления ещё на один сезон.

В прошлом Оливейра привлекался для выступлений в составе сборной Португалии, за неё он успел сыграть тринадцать матчей, записав на свой счёт одну голевую передачу.


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Галатасарай Олимпиакос Сержиу Оливейра ещё теги
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