​Сержиу Оливейра покинул «Галатасарай» ради «Олимпиакоса»

Успехи «Олимпиакоса» делают этот клуб более привлекательным в глазах некоторых футболистов - в частности, 32-летнего португальца Сержиу Оливейры, который провёл в «Галатасарае» последние два года, перебравшись туда из «Порту».

Объявление о трансфере Оливейры уже опубликовано на официальном сайте греческого клуба. Известны и некоторые подробности - соглашение подписано сроком на два года, причём с возможностью продления ещё на один сезон.

В прошлом Оливейра привлекался для выступлений в составе сборной Португалии, за неё он успел сыграть тринадцать матчей, записав на свой счёт одну голевую передачу.