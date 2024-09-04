Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Зиеш расторгнет контракт с «Галатасараем»

04 Сентября 2024 • 00:41 Комментировать
Галатасарай
...
Ризеспор
15.09 20:00

«Галатасарай» и полузащитник Хаким Зиеш в скором времени прекратят сотрудничество.

Марокканский футболист хочет покинуть ряды турецкого клуба. По информации журналиста Ханифа бен Беркане, 31-летний игрок уже ведёт переговоры с потенциальными новыми работодателями, один из которых – катарская «Аль-Гарафа». Ожидается, что в ближайшее время Зиеш расторгнет контракт с «Галатасараем».

Хаким Зиеш переехал в Турцию летом прошлого года. Ранее атакующий хавбек выступал за лондонский «Челси» и амстердамский «Аякс».

В активе марокканца восемь забитых мячей и четыре результативные передачи в 27 матчах за коллектив из Стамбула.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Аль-Гарафа Хаким Зиеш трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

03 Сентября
23:18
«Челси» не отказался от кандидатуры Осимхена
21:56
Ценник Осимхена превышает стоимость составов 16 команд чемпионата Турции
05:36
Гюндоган эмоционально прокомментировал новость о переходе Осимхена в «Галатасарай» 3
05:25
Костич может покинуть «Ювентус» – интерес проявляют два клуба
00:46
Осимхен вылетает в Турцию, переход в «Галатасарай» согласован
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ГАЛАТАСАРАЙ РИЗЕСПОР
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
В «Зените» произошёл первый конфликт из-за Соболева Появилась новая информация о конфликте Соболева в «Зените» Смородская – о первом скандале в «Зените» с участием Соболева: Это вообще безобразие и невозможная глупость Гвардиола назвал нападающего, которого невозможно остановить - это не Роналду и Месси Генич вынес решение по пенальти «Спартака» Нико Уильямс назвал причину, почему не ушёл в «Барселону» «Барселона» может потерять Ольмо после Нового года Медведев высказался о первом конфликте в «Зените» с участием Соболева «Спартак» обратился к Черчесову Актюркоглу выбрал между «Спартаком» и «Галатасараем»
Дубль Мбаппе принёс «Реалу» победу над «Бетисом» «Реал» давит на сборные в своих интересах Стали известны итоги жеребьёвки Лиги чемпионов УЕФА «Барселона» забила 7 мячей «Вальядолиду» «Реал» повторно потерял очки на островах Слот не отпускает Гвардиолу: «Ливерпуль» поиздевался над «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» «Я уже лучший в истории»: Роналду назвал свою большую цель Криштиану Роналду назвал самого популярного человека в мире Кьеза переходит в «Ливерпуль» – названа сумма трансфера Сын Бекхэма ушёл из футбола в 22 года – он выбрал сферу моды
Спортивные новости
«Локомотив» обыграл «Металлург» в матче на Кубок Открытия КХЛ Самсонова в 1/8 финала US Open проиграла Швентек Медведев разгромил Боржеша и вышел в четвертьфинал US Open Шнайдер уступила Пегуле в матче четвёртого круга US Open Соболенко пробилась в 1/4 финала US Open Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Сентября
00:41 · Турция
Зиеш расторгнет контракт с «Галатасараем»
03 Сентября
23:18 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не отказался от кандидатуры Осимхена
23:12 · Турция
Раде Крунич покинул «Фенербахче» спустя полгода официально
21:56 · Италия. Серия А
Ценник Осимхена превышает стоимость составов 16 команд чемпионата Турции
21:55 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет избавиться от Каземиро 2 слухи
21:35 · Англия. Премьер-лига
Моуринью хочет видеть в «Фенербахче» игрока «Челси» слухи
18:12 · Россия. Премьер-лига
Моуринью хочет пригласить Черникова в «Фенербахче» слухи
12:20 · Турция
Осимхен обратился к фанатам «Галатасарая»
09:39 · Турция
Осимхен уже в Стамбуле
08:17 · Португалия. Примейра-лига
Актюркоглу перешёл в новый клуб - это не «Спартак» официально
05:36 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган эмоционально прокомментировал новость о переходе Осимхена в «Галатасарай» 3
05:25 · Италия. Серия А
Костич может покинуть «Ювентус» – интерес проявляют два клуба
00:46 · Италия. Серия А
Осимхен вылетает в Турцию, переход в «Галатасарай» согласован
02 Сентября
23:38 · Англия. Премьер-лига
Триппьер ещё может покинуть «Ньюкасл» – у игрока есть четыре варианта
19:16 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Актюркоглу не поедет в Россию» 1
18:11 · Россия. Премьер-лига
Турецкий журналист рассказал о новых переговорах «Спартака» по Актюркоглу эксклюзив
17:22 · Португалия. Примейра-лига
Не «Спартак»: Актюркоглу выбрал новый клуб
17:16 · Италия. Серия А
Осимхен выбрал новый клуб 3
16:18 · Италия. Серия А
Назван возможный новый клуб Осимхена
10:36 · Англия. Премьер-лига
Рабио ждёт выгодного предложения из АПЛ 2
01 Сентября
22:23 · Италия. Серия А
Депай запросил 5 млн евро в год у клуба Серии А слухи
17:54 · Россия. Премьер-лига
Агент Кордовы высказалась о возможном возвращении нападающего в Россию
16:44 · Россия. Премьер-лига
Агент Юндера получил вопрос о «Спартаке»
16:17 · Россия. Премьер-лига
Юндер не интересен «Спартаку» слухи
16:03 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» предложил восемь миллионов евро за нападающего сборной Турции слухи
Все новости
Рекомендуем