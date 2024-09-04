«Галатасарай» и полузащитник Хаким Зиеш в скором времени прекратят сотрудничество.

Марокканский футболист хочет покинуть ряды турецкого клуба. По информации журналиста Ханифа бен Беркане, 31-летний игрок уже ведёт переговоры с потенциальными новыми работодателями, один из которых – катарская «Аль-Гарафа». Ожидается, что в ближайшее время Зиеш расторгнет контракт с «Галатасараем».

Хаким Зиеш переехал в Турцию летом прошлого года. Ранее атакующий хавбек выступал за лондонский «Челси» и амстердамский «Аякс».

В активе марокканца восемь забитых мячей и четыре результативные передачи в 27 матчах за коллектив из Стамбула.