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Раде Крунич покинул «Фенербахче» спустя полгода официально

03 Сентября 2024 • 23:12 Комментировать

Опорник «Фенербахче» Раде Крунич стал игроком белградской «Црвены Звезды». Срок контракта игрока с сербским топ-клубом пока что не уточняется.

Напомним, что в стамбульский клуб Крунич перешёл лишь зимой 2024 года из «Милана». В стане «россонери» босниец провёл пять лет.

Сначала полгода в «Фенере» он провёл в рамках аренды, затем летом вернулся в «Милан» и был выкуплен турецким коллективом за 3,5 млн евро.

Однако в сентябре «Фенербахче» решил продать игрока, сумма компенсации от «Црвены Звезды» к турецкому топ-клубу пока что остаётся в секрете.

 

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