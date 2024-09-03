Опорник «Фенербахче» Раде Крунич стал игроком белградской «Црвены Звезды». Срок контракта игрока с сербским топ-клубом пока что не уточняется.

Напомним, что в стамбульский клуб Крунич перешёл лишь зимой 2024 года из «Милана». В стане «россонери» босниец провёл пять лет.

Сначала полгода в «Фенере» он провёл в рамках аренды, затем летом вернулся в «Милан» и был выкуплен турецким коллективом за 3,5 млн евро.

Однако в сентябре «Фенербахче» решил продать игрока, сумма компенсации от «Црвены Звезды» к турецкому топ-клубу пока что остаётся в секрете.