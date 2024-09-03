Осимхен обратился к фанатам «Галатасарая»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен высказался о трансфере в стамбульский «Галатасарай», а также обратился к болельщикам команды.

«Рад находиться здесь. Хочу поскорее выйти на поле и начать играть. Мне посчастливилось увидеть местных болельщиков, которые пришли поприветствовать меня. Я хочу вскружить им головы своими голами. Заставлю их кричать мое имя», - передает слова нигерийского бомбардира Mundo Deportivo.

Ранее в прессе сообщалось, что Виктор перейдет в турецкий гранд на правах аренды до конца сезона. Трансферная стоимость Осимхена оценивается в 100 миллионов евро.