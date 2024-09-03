Осимхен уже в Стамбуле

Нападающий Виктор Осимхен вот-вот станет игроком «Галатасарая». В социальных сетях появились фото и видео, на которых 25-летний футболист запечатлён после прилёта в Стамбул.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что «Галатасарай» арендует Осимхена у «Наполи» на сезон 2024/2025. После закрытия летнего трансферного окна в Италии неаполитанский клуб исключил Виктора из заявки на чемпионат. Директор «Наполи» заявил, что нигерийский форвард не хочет играть за клуб.

Стоит сказать, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Виктора Осимхена в 100 миллионов евро.