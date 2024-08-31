Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат продолжит карьеру в чемпионате Турции. Марокканский футболист присоединился к стамбульскому «Фенербахче».

Как информирует пресс-служба турецкого топ-клуба, «канарейки» оформили аренду хавбека до завершения нынешнего сезона. Затем «Фенербахче» сможет выкупить права на игрока.

В прошлом сезоне Амрабат выступал на правах аренды за «Манчестер Юнайтед». Полузащитник принял участие в 21 поединке АПЛ, не отметившись результативными действиями.

Напомним, что с этого сезона главным тренером «Фенербахче» является звездный португальский специалист Жозе Моуринью.