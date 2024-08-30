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Тренер «Бешикташа» хочет избавиться от Зайнутдинова

30 Августа 2024 • 07:47 Комментировать

Хавбек стамбульского «Бешикташа» Бактиёр Зайнутдинов может сменить клубную прописку, об этом рапортует НT Spor.

Как сообщает источник, наставник турецкого коллектива Джованни ван Бронкхорст не рассчитывает на Зайнутдинова. Нидерландский тренер попросил руководство найти футболисту новое место работы.

В прошлом сезоне Бактиёр поучаствовал в 42 поединках, отметившись двумя забитыми мячами и одной голевой передачей. Срок действующего трудового договора между игроком и «Бешикташем» рассчитан до середины 2027 года. Рыночная стоимость Зайнутдинова оценивается в пять миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бешикташ Бактиёр Зайнутдинов
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