На Балотелли претендуют два клуба

Известный итальянский форвард Марио Балотелли может отправиться в Катар или ОАЭ, информирует посредством социальных сетей инсайдер Николо Скира.

Согласно сведениям источника, в подписании футболиста заинтересованы два саудовских клуба. Речь идет об «Аль-Ахли» (Катар) и «Аль-Айне» (ОАЭ).

В настоящий момент Балотелли находится в статусе свободного агента. Последним местом работы 34-летнего нападающего был турецкий «Адана Демирспор». Рыночная стоимость игрока оценивается в 650 тысяч евро.

В прошлом сезоне Марио сыграл 16 матчей в турецкой Суперлиге и отметился семью забитыми мячами.