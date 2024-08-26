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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Моуринью остался недоволен судейством после разгромной победы

26 Августа 2024 • 15:16 Комментировать
Ризеспор
0:5
Фенербахче

Один из лидеров турецкого чемпионата, «Фенербахче», забил пять безответных мячей в ворота «Ризеспора». Несмотря на такой исход, наставник гостей Жозе Моуринью стал обвинять арбитра в плохой работе. Он подчеркнул, что победу футболисты «Фенербахче» смогли добыть благодаря своим стараниям, а главный арбитр Тургут Доман отработал матч очень слабо.

«Он очень плохой судья, и мы играли против решений ВАР. Если мы выиграем, мы обязаны хорошей работе команды, не более того», - приводит слова тренера A Bola.

Отметим, что хет-трик в матче оформил бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Фред. За весь прошлый сезон он смог забить всего три мяча. Также ранее о судействе в Турции рассуждал бывший капитан сборной России Артём Дзюба. Сравнивая работу арбитров с РПЛ, он отметил, что в Суперлиге судят очень предвзято.

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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Жозе Моуринью

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