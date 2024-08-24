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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Георгий Джикия: «Я рассматриваю продолжение карьеры в чемпионате Турции»

24 Августа 2024 • 20:01 Комментировать

Бывший футболист московского «Спартака» Георгий Джикия высказался о своём будущем.

Россиянин отметил, что находится в активном поиске команды, и есть некоторые варианты в России, однако ему на данный момент хочется рассмотреть все зарубежные варианты, дав понять, что не против выступать в чемпионате Турции, который ему очень интересен.

«Хороший чемпионат, хороший уровень. «Локомотив»? Много что пишут, «Локомотив» хорошая команда, я провёл там 10 лет. Ничего больше, что писали, нет», - приводит слова Джикии «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 30-летний футболист на данный момент находится в статусе свободного агента после того, как у него закончился контракт со «Спартаком», за который он выступал на протяжении последних 7,5 лет. 

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Георгий Джикия
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