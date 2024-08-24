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Актюркоглу может перейти в «Спартак» - названо условие

24 Августа 2024 • 12:26 Комментировать

Вингер турецкого «Галатасарая» Керем Актюркоглу все еще может перейти в московский «Спартак» в летнее трансферное окно.

Как сообщает Fanatik, футболист может дать согласие на трансфер в стан «красно-белых» в том случае, если не получит более серьезное предложение из Европы. Ранее сообщалось, что стоимость сделки оценивается в 12 миллионов евро. Актюркоглу, по данным прессы, хочет зарабатывать в московском клубе три-четыре миллиона евро.

В прошлом сезоне полузащитник поучаствовал в 54 поединках, записав на свой счет 15 голов и девять ассистов. Его контракт рассчитан до середины 2026 года.

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Спартак Москва Галатасарай Керем Актюркоглу трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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