Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Рабио не ведёт переговоры с «Галатасараем» – игрок предпочитает другие варианты

24 Августа 2024 • 02:37 Комментировать
Галатасарай
...
Газиантеп
Через 18 ч. 52 мин.

Бывший полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио пока не знает, где будет играть в стартовавшем сезоне.

Несмотря на слухи, 29-летний футболист не ведёт переговоры с турецким «Галатасараем», докладывает инсайдер Фабрицио Романо. Француз хочет продолжить карьеру в одном из пяти ведущих европейских чемпионатов.

Интерес к Адриену Рабио приписывался «Интеру», «Ливерпулю», «Баварии», «Арсеналу», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Хавбек сборной Франции покинул «Ювентус» по окончании прошлого сезона, так и не договорившись с туринцами о новом контракте. Цвета «старой синьоры» игрок представлял на протяжении пяти лет.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Адриен Рабио трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ГАЛАТАСАРАЙ ГАЗИАНТЕП
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Зенит» закрыл трансфер Соболева из «Спартака» Родри назвал лучшего футболиста мира – это не Роналду и Месси Не Роналду: Назван лучший центральный нападающий в истории «Самый счастливый день в жизни»: Хвича сообщил радостную новость Назван новый основной вратарь сборной Германии после ухода Нойера Флик выбрал новую звезду в атаку «Барселоны» Егор Титов назвал точный счёт матча «Зенит» — Спартак» Стало известно, когда Соболев может перейти в «Зенит» Названа зарплата Кьезы в «Барселоне» Роналду на третьем месте, Месси – второй: назван лучший игрок XXI века по среднему числу голов за матч
«Реал» с Мбаппе, Винисиусом и Беллингемом не смог переиграть «Мальорку» в первом туре Ла Лиги «Зенит» закрыл трансфер Соболева из «Спартака» Роналду за ночь стал суперзвездой – он круче Месси, «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Барселоны» Известны сроки восстановления Глушенкова Не Холанном единым: «Манчестер Сити» скромно поборол «Челси» Не Роналду: Назван лучший центральный нападающий в истории Роналду на третьем месте, Месси – второй: назван лучший игрок XXI века по среднему числу голов за матч Стипиди: «Я не пойму, у нас чемпионат России или чемпионат «Газпрома» «Барселона» предложила 10 миллионов за звезду «Ювентуса» Несколько игроков «Барселоны» могут перейти в «Милан» в рамках сделки по Леау
Спортивные новости
Российский тренер высказался на тему допинг-скандала с участием Синнера Александрова обыграла китаянку Юэ и вышла в полуфинал турнира в Монтеррее Экс-баскетболист Носов высказался о скандале с фейковой сборной Колумбии Экс-тренер сборной России: «Происходящее в КХЛ, честно говоря, напоминает мне театр абсурда» Экс-игрок СКА: «Нас ждёт достаточно интересный сезон» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Аланьяспор Аланьяспор
Гёзтепе Гёзтепе
1
1
2.13 3.30 3.60
Видео
24.08.24 в 19:15
Сивасспор Сивасспор
Эюпспор Эюпспор
2.04 3.45 3.45
Видео
24.08.24 в 21:45
Бодрумспор Бодрумспор
Коньяспор Коньяспор
2.55 3.35 2.65
Видео
24.08.24 в 21:45
Галатасарай Галатасарай
Газиантеп Газиантеп
1.21 6.20 12.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 24 Августа
02:37 · Турция
Рабио не ведёт переговоры с «Галатасараем» – игрок предпочитает другие варианты
23 Августа
18:22 · Россия. Премьер-лига
Актюркоглу лишили капитанской повязки за отказ переходить в «Спартак» 2 слухи
22 Августа
16:04 · Россия. Премьер-лига
Агент Сутормина рассказал, что в услугах игрока были заинтересованы турецкие клубы
21 Августа
18:42 · Россия. Премьер-лига
Дзюба: «В Турции судейство намного хуже, чем в России»
12:52 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» выбрал нового полузащитника и ведёт переговоры
02:24 · Турция
​Моуринью: «В Турции я не волшебник, а иностранец»
20 Августа
00:11 · Англия. Премьер-лига
Названы претенденты на Гюндогана, который решил покинуть «Барселону» слухи
19 Августа
20:50 · Россия. Премьер-лига
Французский топ-клуб пытался увести Актюркоглу у «Спартака» 3 слухи
13:56 · Россия. Премьер-лига
Актюркоглу отказался от трансфера в «Спартак»
00:03 · Турция
Иммобиле оформил свой второй дубль в третьем матче за «Бешикташ»
18 Августа
13:58 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» продолжает обсуждать трансфер Актюркоглу, но всё сложно
16 Августа
06:38 · Турция
Три европейских клуба поспорят за Шакири
15 Августа
16:53 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Меня смущает сумма трансфера Актюркоглу»
16:27 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» ещё не согласовал трансфер Актюркоглу слухи
16:09 · Турция
Актюркоглу попал в заявку «Галатасарая» на ближайший матч
13:51 · Англия. Премьер-лига
Кадиоглу согласился перейти в английский клуб 1
02:10 · Англия. Премьер-лига
Рио Фердинанд: «Моуринью уже не вытягивает Европу»
14 Августа
12:29 · Англия. Премьер-лига
Возвращение Заха в АПЛ находится под угрозой срыва
13 Августа
18:52 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» установил дедлайн по трансферу Актюркоглу слухи
17:36 · Турция
Моуринью пояснил, почему его предупредили
16:47 · Россия. Премьер-лига
«Антальяспор» арендовал Гайча у ЦСКА официально
15:57 · Турция
​Моуринью: «Мои критики становятся знаменитыми»
15:02 · Россия. Премьер-лига
Из ЦСКА уйдёт ещё один нападающий слухи
14:38 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» всё ещё хочет купить Актюркоглу слухи
11:22 · Англия. Премьер-лига
Судьба Мактоминая может решиться в последний день трансферного окна
Все новости
Рекомендуем