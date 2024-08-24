Рабио не ведёт переговоры с «Галатасараем» – игрок предпочитает другие варианты

Бывший полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио пока не знает, где будет играть в стартовавшем сезоне.

Несмотря на слухи, 29-летний футболист не ведёт переговоры с турецким «Галатасараем», докладывает инсайдер Фабрицио Романо. Француз хочет продолжить карьеру в одном из пяти ведущих европейских чемпионатов.

Интерес к Адриену Рабио приписывался «Интеру», «Ливерпулю», «Баварии», «Арсеналу», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Хавбек сборной Франции покинул «Ювентус» по окончании прошлого сезона, так и не договорившись с туринцами о новом контракте. Цвета «старой синьоры» игрок представлял на протяжении пяти лет.