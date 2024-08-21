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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

​Моуринью: «В Турции я не волшебник, а иностранец»

21 Августа 2024 • 02:24 Комментировать

Жозе Моуринью возглавил турецкий «Фенербахче», но уже во втором туре чемпионата произошла небольшая осечка - его команда вела со счётом 2:0 в матче с «Гезтепе», но позволила сопернику сравнять счёт. Вдобавок, фаны «Гезтепе» во время матча оскорбляли владельца «Фенербахче», достаточно одиозного бизнесмена Али Коча.

После матча Моуринью спросили о том, что он думает по этому поводу, но португальский специалист «съехал» с вопроса, заявив, что он ещё не разобрался с особенностями местных футбольных отношений.

- В том, что касается любви к футболу, в Турции всё отлично - у них такая же большая любовь, как и у меня. Но есть вещи, насчёт которых я просто не в курсе, они вне моей компетенции, они касаются местной культуры, а не футбола. Я не маг и не волшебник и нее могу поменять местную культуру. Я иностранец, - цитирует слова Моуринью derbyderbyderby.it.


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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Жозе Моуринью
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