Иммобиле оформил свой второй дубль в третьем матче за «Бешикташ»

Нападающий «Бешикташа» Чиро Иммобиле ярко начал турецкий этап своей карьеры.

В начале месяца итальянец дважды отличился в поединке Суперкубка Турции против «Галатасарая», который завершился победой «Бешикташа» со счётом 5:0. Дебют за «чёрных орлов» в местной Суперлиге получился для форварда не столь запоминающимся – он не отличился во встрече с «Самсунспором» (2:0). Зато во втором туре чемпионата экс-футболист «Лацио» вновь взялся за своё – дубль в ворота «Антальяспора» уже к 23-й минуте. Прошедший в воскресенье матч завершился триумфом команды Джованни Ван Бронкхорста (4:2).

Чиро Иммобиле перебрался в «Бешикташ» из «Лацио» в прошлом месяце. Игрок выступал за римлян на протяжении восьми лет и успел стать лучшим бомбардиром в истории клуба.