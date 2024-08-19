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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Иммобиле оформил свой второй дубль в третьем матче за «Бешикташ»

19 Августа 2024 • 00:03 Комментировать
Самсунспор
0:2
Бешикташ

Нападающий «Бешикташа» Чиро Иммобиле ярко начал турецкий этап своей карьеры.

В начале месяца итальянец дважды отличился в поединке Суперкубка Турции против «Галатасарая», который завершился победой «Бешикташа» со счётом 5:0. Дебют за «чёрных орлов» в местной Суперлиге получился для форварда не столь запоминающимся – он не отличился во встрече с «Самсунспором» (2:0). Зато во втором туре чемпионата экс-футболист «Лацио» вновь взялся за своё – дубль в ворота «Антальяспора» уже к 23-й минуте. Прошедший в воскресенье матч завершился триумфом команды Джованни Ван Бронкхорста (4:2).

Чиро Иммобиле перебрался в «Бешикташ» из «Лацио» в прошлом месяце. Игрок выступал за римлян на протяжении восьми лет и успел стать лучшим бомбардиром в истории клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Бешикташ Чиро Иммобиле

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