Три европейских клуба поспорят за Шакири

Джердан Шакири может вернуться в европейский футбол.

Недавно швейцарец стал свободным агентом – он покинул клуб МЛС «Чикаго Файр». Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Как сообщает Sky Sport, в подписании 32-летнего игрока заинтересованы греческие АЕК и «Панатинаикос», а также турецкий «Бешикташ» и представители чемпионата Саудовской Аравии. Атакующий полузащитник ещё не решил, где продолжит карьеру.

Джердан Шакири выступал за «Чикаго Файр» с февраля 2022 года. В 69 поединках МЛС футболист отметился 14 забитыми голами и 11 результативными передачами.

До переезда в США Шакири представлял цвета «Лиона», «Сток Сити», «Ливерпуля», миланского «Интера», «Баварии» и «Базеля».