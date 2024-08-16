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Три европейских клуба поспорят за Шакири

16 Августа 2024 • 06:38 Комментировать
Панатинаикос
...
Астерас
18.08 20:00

Джердан Шакири может вернуться в европейский футбол.

Недавно швейцарец стал свободным агентом – он покинул клуб МЛС «Чикаго Файр». Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Как сообщает Sky Sport, в подписании 32-летнего игрока заинтересованы греческие АЕК и «Панатинаикос», а также турецкий «Бешикташ» и представители чемпионата Саудовской Аравии. Атакующий полузащитник ещё не решил, где продолжит карьеру.

Джердан Шакири выступал за «Чикаго Файр» с февраля 2022 года. В 69 поединках МЛС футболист отметился 14 забитыми голами и 11 результативными передачами.

До переезда в США Шакири представлял цвета «Лиона», «Сток Сити», «Ливерпуля», миланского «Интера», «Баварии» и «Базеля».

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Евро-Футбол.Ру,
Бешикташ Панатинаикос Джердан Шакири АЕК Афины трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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